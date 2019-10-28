Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Відеотрансляція матчу Пурпурової групи 2019 WTA Finals Shenzhen

Джерело - Чемпіон.

Симона Халеп зустрічається з Бьянкою Андреєску у 1 турі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.

Матч відбудеться 28 жовтня. Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Пурпурової групи Бьянка Андреєску - Симона Халеп онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, також у Пурпуровій групі грають Еліна Світоліна та Кароліна Плішковаю. Пряма трансляція матчу Світоліна - Плішкова ТУТ.

Раніше Андреєску та Халеп не зустрічалися. У Червоній групі Наомі Осака у трьох сетах перемогла Петру Квітову (7:6 (2), 4:6, 6:4).