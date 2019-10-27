Рома - Мілан: онлайн-трансляція матчу 9 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Рома приймає Мілан у матчі 9 туру італійської Серії А.

Матч відбудеться 27 жовтня, у Римі на Стадіо Олімпіко.

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також дивіться онлайн матч Рома - Мілан у прямому ефірі на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляцією буде доступний за гдину до початку гри.

У 8 турі Мілан вдома зіграв унічию з Лечче (2:2), а римляни не виявили сильнішого в матчі з Сампдорією (0:0). Після 8 турів Рома посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 13 очок, а Мілан, набравши 10 залікових пунктів - 12.