Ліверпуль - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE

Відеотрансляція центрального матчу 10 туру чемпіонату Англії

Ліверпуль зіграє вдома з Тоттенгемом у центральному матчі 10 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 27 жовтня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Ліверпуль - Тоттенгем у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

В 9 турі Ліверпуль вперше в сезоні втратив очки, зігравши внічию з Манчестер Юнайтед (1:1), а Тоттенгем не зміг вдома перемогти Вотфорд (1:1). У минулому сезоні мерсисайдці двічі перемагали шпор в чемпіонаті АПЛ (1:2, 2:1). Також підопічні Клоппа виявилися сильнішими у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 (2:0).