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Осака - Квітова: онлайн трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE

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Осака - Квітова: онлайн трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE

Джерело - Чемпіон.

НОВИНИ ТЕНІСУ

Наомі Осака (3) зіграє з Петрою Квітовою (6) у першому матчі Підсумкового турніру в жінок WTA Finals Shenzhen.

Матч відбудеться 27 жовтня. Орієнтовний початок о 10:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Наомі Осака - Петра Квітова на нашому сайті.

Раніше суперниці зустрічалися лише одного разу. На Australian Open 2019 американка перемогла чешку в 3-х сетах (7:6(2), 5:7, 6:4).

Нагадаємо, Осака та Квітова виступають у Червоній групі WTA Finals Shenzhen, куди також потрапили Ешлі Барті та Белінда Бенчич, які зіграють одразу після гри Осака - Квітова. Українка Еліна Світоліна потрапила до Фіолетової групи та у стартовому матчі, 28 жовтня, зіграє проти Кароліни Плішкової.

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