Генк - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє на виїзді з Генком у 3 турі групи E Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 23 жовтня, на Лумінус Арені в Генку.

Початок о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Генк - Ліверпуль онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 2 турі Ліверпуль вирвав перемогу в Зальцбурга (4:3), а Генк розписав домашню нічию з Наполі (0:0).

Лідирує у групі E Наполі, який має 4 очки, Ліверпуль та Зальцбург з 3 пунктами ділять 2-3 сходинку.

Напередодні Шахтар не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2), а гол Маліновського не допоміг Аталанті зазнати розгрому від Манчестер Сіті (5:1).