Генк - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль зіграє на виїзді з Генком у 3 турі групи E Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться 23 жовтня, на Лумінус Арені в Генку.
Початок о 22:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію матчу Генк - Ліверпуль онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У 2 турі Ліверпуль вирвав перемогу в Зальцбурга (4:3), а Генк розписав домашню нічию з Наполі (0:0).
Лідирує у групі E Наполі, який має 4 очки, Ліверпуль та Зальцбург з 3 пунктами ділять 2-3 сходинку.
Напередодні Шахтар не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2), а гол Маліновського не допоміг Аталанті зазнати розгрому від Манчестер Сіті (5:1).