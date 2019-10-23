Інтер - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Міланський Інтер зіграє проти дортмундської Боруссії у 3 турі групи F Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться 23 жовтня, у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Також дивіться онлайн матч Інтер - Боруссія на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
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У 2 турі Боруссія на виїзді впевнено перемогла Славію (0:2), а Інтер у гостях програв Барселоні (2:1).
Напередодні донецький Шахтар на останніх хвилинах врятувався у матчі з загребським Динамо (2:2), а Манчестер Сіті розбив Аталанту (5:1)