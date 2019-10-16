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Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE

Сьогодні 19:31 120 0
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової в 2 колі Кубку Кремля.

Гру заплановано на 17 жовтня. Орієнтовний початок о 12:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію Світоліна - Кудерметова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Раніше суперниці не зустрічалися.

Нагадаємо, Світоліна заявила, що Кубок Кремля надзвичайно важливий для неї.

Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася в 2 колі московського Прем'єра бельгійці Кірстен Фліпкенс (6:3, 3:6, 6:3).

 

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