Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової в 2 колі Кубку Кремля.
Гру заплановано на 17 жовтня. Орієнтовний початок о 12:30 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію Світоліна - Кудерметова онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.
Раніше суперниці не зустрічалися.
Нагадаємо, Світоліна заявила, що Кубок Кремля надзвичайно важливий для неї.
Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася в 2 колі московського Прем'єра бельгійці Кірстен Фліпкенс (6:3, 3:6, 6:3).