Усик - Візерспун: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у надважкій вазі проти американця Чеза Візерспуна (38-3, 29 КО).

Бій пройде 13 жовтня, на арені Вінтраст у Чикаго в рамках вечора боксу.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Інтер.

Також дивіться онлайн бій Олександр Усик - Чез Візерспун у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з траесляцією буде доступний за 1 годину до початку бою.

Нагадаємо, суперником Усика мав стати американець Тайрон Спонг (14-0, 13 КО), але провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. Промоутер Едді Гірн був змушений в найкоротші терміни визначитися із заміною.