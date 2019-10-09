Крижані Вовки - Кременчук: онлайн-трансляція матчу УХЛ

Остання зустріч команд завершилася розгромним рахунком 11:1 на користь "містян".

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 жовтня, о 18:00 на арені Шалетт відбудеться матч між Крижаними Вовками і ХК Кременчук.

Остання зустріч команд завершилася розгромним рахунком 11:1 на користь "містян". Уже в першому періоді інтрига матчу була втрачена, адже кременчужани вели з рахунком 6:0.

Однак в матчі 7-го туру "вовки" чинили гідний опір Донбасу, поступившись 1:4. Як завершиться зустріч киян з безумовним лідером чемпіонату, який виграв 7 матчів з 7, побачимо вже сьогодні о 18:00.

Онлайн-трансляція матчу буде доступною на нашому сайті.