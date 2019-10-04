Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ

Відеотрансляція матчу Англійської Прем'єр-ліги за участю Андрія Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко з Вест Гемом зіграють у 8 турі Англійської Прем'єр-ліги з Крістал Пелес.

Матч відбудеться у суботу, 5 жовтня, у Лондоні на Олімпійському стадіоні.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також дивіться онлайн матч Вест Гем - Крістал Пелес у сервісі Megogo на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

У 7 турі Вест Гем завдяки голу вінгера збірної України зіграв унічию з Борнмутом (2:2), а Крістал Пелес переміг Норвіч (2:0).

Нагадаємо, головний тренер Мануель Пеллегріні задоволений грою Ярмоленка, а у фанів молотійців новий ідол.