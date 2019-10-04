Світоліна - Бертенс: онлайн-трансляція 1/4 фіналу China Open

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) зіграє з Кікі Бертенс (8) у чвертьфіналі China Open - Premier Mandatory.

Матч заплановано на 4 жовтня, на 2 корті (Lotus Court), другим запуском після гри Хачанов - Фоніні.

Орієнтовний початок не раніше 10:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу China Open Світоліна - Бертенс онлайн на нашому сайті.

У матчі 3 кола українка в надважкому матчі <a href="https://champion.com.ua/tennis/2019/10/02/828036/svitolina-vpershe-v-sezoni-peremogla-kenin-i-probilasya-v-chvertfinal-china-open" target="_blank" rel="noopener">перемогла</a> Софію Кенін (6:3, 6:7 (8), 6:3), а Бертенс виявилась сильнішою за словенку Герцог (7:6 (6), 2:6, 6:3). Світоліна веде відчайдушну боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, у якій Бертенс є головною конкуренткою нашої тенісистки. Наразі Еліна 7-ма в чемпіонській гонці, а Кікі - 10. Різниця між тенісистками рівно 300 очок. <p>Нагадаємо, у матчі проти Кенін Світоліна <a href="https://champion.com.ua/tennis/2019/10/02/828056/svitolina-onovila-sviy-rekord-za-kilkistyu-eysiv-za-match" target="_blank" rel="noopener">встановила особистий</a> рекорд за важливим показником.</p> <ul> <li><strong><a href="https://champion.com.ua/around-sports/2019/09/22/804235/futbol-1-onlayn-divitisya-pryamu-translyatsiyu" target="_blank" rel="noopener">Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію</a></strong></li> <li><strong><a href="https://champion.com.ua/around-sports/2019/09/22/804143/futbol-2-onlayn-divitisya-pryamu-translyatsiyu" target="_blank" rel="noopener">Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію</a></strong></li> </ul>

У матчі 3 кола українка в надважкому матчі перемогла Софію Кенін (6:3, 6:7 (8), 6:3), а Бертенс виявилась сильнішою за словенку Герцог (7:6 (6), 2:6, 6:3). Світоліна веде відчайдушну боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, у якій Бертенс є головною конкуренткою нашої тенісистки. Наразі Еліна 7-ма в чемпіонській гонці, а Кікі - 10. Різниця між тенісистками рівно 300 очок.

Нагадаємо, у матчі проти Кенін Світоліна встановила особистий рекорд за важливим показником.