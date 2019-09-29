Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1 кола China Open

Відеотрансляція матчу 1 кола в Китаї

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти Анастасії Севастової у 1 колі пекінського Premier Mandatory з призовим фондом $8,285,274.

Гру заплановано на 29 вересня.

Орієнтовний початок о 10:30 за київським часом.

Рахунок в очних протистояннях 1:1. Щоправда, Світоліна поступилася в останній очній зустрічі на US Open-2018.

Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Севастова онлайн на нашому сайті.

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Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

На турнірі в Ухані Світоліна, досить несподівано, поступилася в чвертьфіналі американці Елісон Ріск (6:1, 6:3)