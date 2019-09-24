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Маріуполь - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 20:51 160 0
Маріуполь - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE
#Динамо, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь вдома зіграє з київським Динамо.

Матч відбудеться 25 вересня, на стадіоні імені Бойка в Маріуполі.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матчу Маріуполь - Динамо Київ можна переглянути на нашому сайті в платформі Olltv.

Кияни з 11 очками посідають 5 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, Маріуполь набрав 8 очок та знаходиться на 8 сходинці.

Нагадаємо, у матчі 7 туру Динамо на виїзді розтрощило Ворсклу, а Маріуполь розписав нічию із Зорею.

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