Американець побив рекорд росіянина Овєчкіна в НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Американський нападник Торонто Мейпл Ліфс Остон Меттьюз закинув 66-ту шайбу в сезоні у Національній хокейній лізі (НХЛ) і побив рекорд Алєксандра Овєчкіна по їх кількості за сезон у XXI столітті.

Остон у грі регулярного чемпіонату проти Піттсбурга (3:2) набрав 2 (1+1) очки.

Про це повідомили на офіційному акаунті ліги у Х (колишній Twitter).

AM HAS 66! 🙌



Auston Matthews (@AM34) now has the most goals in a single season by any active player! pic.twitter.com/FvXCrXA1zf — NHL (@NHL) April 10, 2024

На рахунку 26-річного американця стало 65 шайб у 76 іграх поточного сезону, набрав 102 очки. Він лідирує у гонці снайперів ліги.

Меттьюз також продовжує підвищувати планку рекордів за сезон для усіх гравців в історії Мейпл Ліфс і серед уродженців США в історії НХЛ.

Відео

AUSTON MATTHEWS 🚨



66! Most in a season since Super Mario! pic.twitter.com/k9xVcLJGE7 — Omar (@TicTacTOmar) April 10, 2024

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вже дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ.