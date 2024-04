Американець побив рекорд росіянина Овєчкіна в НХЛ

Американський нападник Торонто Мейпл Ліфс Остон Меттьюз закинув 66-ту шайбу в сезоні у Національній хокейній лізі (НХЛ) і побив рекорд Алєксандра Овєчкіна по їх кількості за сезон у XXI столітті.

Остон у грі регулярного чемпіонату проти Піттсбурга (3:2) набрав 2 (1+1) очки.

Про це повідомили на офіційному акаунті ліги у Х (колишній Twitter).

