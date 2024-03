36-річний капітан клубу НХЛ Піттсбурґ Пінгвінс Сідні Кросбі може отримати новий контракт на 2-3 роки із зарплатнею $10,5 млн у рік.

Про нову пропозицію Піттсбурґа розповів авторитетний інсайдер Еліот Фрідман.

Діюча угода триразового володаря Кубку Стенлі з зарплатнею 8,7 мілн доларів розрахована до завершення сезону-2024/25.

