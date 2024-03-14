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Кросбі може отримати новий контракт із $10,5 млн за рік

Про це повідомляє відомий інсайдер Фрідман
Сьогодні 21:08 100 0
Кросбі може отримати новий контракт із $10,5 млн за рік
Фото - Gene J. Puskar
#Сідні Кросбі

Джерело - Еліотт Фрідман у Twitter.

36-річний капітан клубу НХЛ Піттсбурґ Пінгвінс Сідні Кросбі може отримати новий контракт на 2-3 роки із зарплатнею $10,5 млн у рік.

Про нову пропозицію Піттсбурґа розповів авторитетний інсайдер Еліот Фрідман.

Діюча угода триразового володаря Кубку Стенлі з зарплатнею 8,7 мілн доларів розрахована до завершення сезону-2024/25.

Кросбі виступає за "пінгвінів"  з 2005 року. Канадець набрав 64 (32+32) очки за корисності "+5" у 64 матчах поточного регулярного чемпіонату НХЛ.

Загалом за кар'єру в лізі він відзначився 1566 (582+984) балами у 1254 іграх.

Із усіма результатами минулого ігрового дня НХЛ та їх оглядами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні Україна дотисла Сербію в овертаймі на жіночому чемпіонаті світу, відігравшись із 0:3.

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