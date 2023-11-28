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Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовженя

Сьогодні 17:51 176 0
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовженя

Джерело - Чемпіон.

Знаменитий документальний фільм Володимира Мули - ЮКІ - історія перемог вільних українців, який розповідає про 10 вихідців з України (Ерик Нестеренко, Орест Кіндрачук, Джонні Буцик, Джефф Чічрун, Едді Шах, Майк Боссі, Кен Данейко, Руслан Федотенко, Террі Савчук і Вейн Грецкий.), які стали володарями Кубка Стенлі (Найпрестижніший хокей трофей світу - Чемпіон), матиме продовження в друкованому варіанті.

"Мені подзвонив Вейн"

Дебютний роман українського кінорежисера Володимира Мули. Книжка розповідає про перипетії створення першого українського документального кіно про українців-володарів Кубка Стенлі НХЛ ЮКІ (фільм, 2020), їх захопливий шлях на найвищу вершину успіху і перешкоди, що поставали перед ними.

Автор в ексклюзивному коментарі Чемпіону, розповів, що працював над книжкою 3 роки. Початок було покладено ще в січні 2021 року - через місяць після прем'єри фільму.

"Книга "Мені подзвонив Вейн" написана у стилі нон-фікшн про неймовірно захопливу, місцями непередбачену, яскраву та складну водночас історію створення документального фільму UKE - The Untold Story of Hockey Legends. Вона спирається на фундамент історичної правдивості — я працював над темою три роки й не тільки віднайшов неоціненні артефакти минулого, а й отримав від легендарних хокеїстів порцію внутрішньої мотивації", - зазначає автор.

Вейн Грецький

Саме найкращий хокеїст усіх часів написав передмову до книжки. У вступному слові Грецкий зокрема відзначає, що Володимир Мула не боїться впускати читача у власне життя та свідомо переносить за лаштунки важкого й тернистого шляху створення документального фільму. Завдяки ретельним дослідженням, проникливим інтерв’ю та непохитній відданості Володимир відроджує історії видатних спортсменів, розкриваючи їхні тріумфи, випробування та чималу спадщину, яку вони залишили у своєму улюбленому виді спорту.

Факти

  • Перша документальна книжка, що розкриває видатних хокеїстів українського походження, які назавжди закарбували свої імена на Кубку Стенлі.
  • У книжці зібрані ексклюзивні фото, які дозволять краще відчути атмосферу створення фільму ЮКІ;
  • Автор книжки — кінорежисер, що три роки працював над унікальним фільмом ЮКІ;
  • У книжці опубліковані повні інтерв'ю з героями фільму, що не увійшли у саму картину ЮКІ;
  • Як зазначають у видавництві Лабораторія, книга з'явиться на полицях магазинів у січні 2024 року. Вона буде доступна як у класичному друкованому варіанті, так і в електронному та аудіо;
  • Ціна друкованого видання - близько 400 грн, але видавник робить невеличку знижку на передзамовлення.

Зазначимо, наприкінці 2022 року вийшла прем'єра другої документальної (з елементами художньої складової) стрічки Володимира Мули - Нація футболу.

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