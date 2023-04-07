Головне
Ворскла здолала Інгулець у 20 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 184
Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 18:10 64
Президент Федерації плавання: Ми готові до найрадикальніших дій
Сьогодні 17:54 71
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ
Сьогодні 17:06 216
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 492
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Сьогодні 12:25 1107
Збірна Англії по пенальті переграла Бразилію в жіночій Фіналіссімі
Сьогодні 08:53 335
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Вчора 20:20 510
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу
Вчора 19:51 707
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Вчора 16:14 536
Прямі трансляції

Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу

Українки розгромили болгарок
Сьогодні 16:09 492 0
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею на чемпіонаті світу у Дивізіоні 3A розгромила Болгарію.

Українки виграли з рахунком 10:3, здобувши третю перемогу на турнірі. Це дозволяє продовжувати боротьбу за перше місце та підвищення у класі. Нагадаємо, що вчора Україна переграла Естонію - 5:0.

Жіночий чемпіонат світу з хокею 
Дивізіон 3A
7 квітня

Болгарія - Україна 3:10 (1:3, 1:3, 1:4)

Шайби: 00:54 Елізабет Аліпова (Елен Аліпова) - 0:1, 04:30 Руневська (Стоянова, Коцева) - 1:1, 08:10 Елізабет Аліпова (Елен Аліпова, Рожок) - 1:2, 11:15 Цимиренко (Добровольська) – 1:3, 28:50 Кіріченко (Телегіна, Цимиренко) – 1:4, 32:51 Цимиренко (Телегіна, Кіріченко) – 1:5, 35:21 Кіріченко (Добровольська) – 1:6, 39: 05 Аспарухова - 2:6, 40:12 Стоянова (Аспарухова) - 3:6, 50:43 Телегіна (Кіріченко) - 3:7, 51:09 Гутор (Лопатіна, Елен Аліпова) - 3:8, 52:13 Машкіна (Цимиренко) – 3:9, 57:07 Елен Аліпова (Рожок, Елізабет Аліпова) – 3:10

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал підпише новий контракт з Камавінгою Реал підпише новий контракт з Камавінгою 513
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі 1107
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal 510
Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на матч із Сереном Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на матч із Сереном 598
Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 759
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу 707
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109695
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23982
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 15497 6
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6296
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66714
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33206 1