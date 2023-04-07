Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу

Українки розгромили болгарок

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею на чемпіонаті світу у Дивізіоні 3A розгромила Болгарію.

Українки виграли з рахунком 10:3, здобувши третю перемогу на турнірі. Це дозволяє продовжувати боротьбу за перше місце та підвищення у класі. Нагадаємо, що вчора Україна переграла Естонію - 5:0.

Жіночий чемпіонат світу з хокею

Дивізіон 3A

7 квітня

Болгарія - Україна 3:10 (1:3, 1:3, 1:4)

Шайби: 00:54 Елізабет Аліпова (Елен Аліпова) - 0:1, 04:30 Руневська (Стоянова, Коцева) - 1:1, 08:10 Елізабет Аліпова (Елен Аліпова, Рожок) - 1:2, 11:15 Цимиренко (Добровольська) – 1:3, 28:50 Кіріченко (Телегіна, Цимиренко) – 1:4, 32:51 Цимиренко (Телегіна, Кіріченко) – 1:5, 35:21 Кіріченко (Добровольська) – 1:6, 39: 05 Аспарухова - 2:6, 40:12 Стоянова (Аспарухова) - 3:6, 50:43 Телегіна (Кіріченко) - 3:7, 51:09 Гутор (Лопатіна, Елен Аліпова) - 3:8, 52:13 Машкіна (Цимиренко) – 3:9, 57:07 Елен Аліпова (Рожок, Елізабет Аліпова) – 3:10