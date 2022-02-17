Суд визнав незаконним входження ФХУ до складу засновників УХЛ

У Господарському суді Києва відбувся розгляд справи щодо входження ФХУ до складу учасників ТОВ "Українська хокейна ліга"

Джерело - Хокейна Суперліга України.

Господарський суд Києва визнав незаконним входження Федерації хокею України до складу засновників УХЛ.

Про це повідомляє Хокейна Суперліга України.

17 лютого у Господарському суді Києва відбувся розгляд справи щодо входження Федерації хокею України до складу учасників ТОВ "Українська хокейна ліга".

Позивачами виступили інші засновники УХЛ - ХК Білий Барс, МХК Динамо та ХК Донбас.

Серед позовних вимог позивачі заявляли:

- визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників ТОВ УХЛ від 09.07.2021 щодо збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткового вкладу третьої особи - ВГО "Федерація хокею України"

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- визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників ТОВ УХЛ від 16.07.2021 у частині затвердження результату внесення додаткового грошового вкладу третьою особою, до статутного капіталу ТОВ УХЛ (учасників) ВГО ФХУ, затвердження розмірів часток учасників ТОВ УХЛ та їх номінальної вартості, про затвердження розміру збільшеного статутного капіталу Товариства.

- Скасування реєстраційних дій про зміну розміру статутного капіталу юридичної особи; зміну складу засновників, вчинену на підставі рішення ТзОВ УХЛ від 16.07.2021.

Взявши до уваги аргументи сторін, суд задовольнив позовні вимоги позивачів у повному обсязі.

Таким чином, входження Федерації хокею України до складу засновників Української хокейної ліги та подальше збільшення статутного капіталу визнано незаконним.

Нагадаємо, ФХУ відсторонила від змагань 171 особу, які причетні до участі в Суперлізі.