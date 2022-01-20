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Рейнджерс розгромив Торонто. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 119 0
Результати матчів НХЛ
Рейнджерс розгромив Торонто. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

20 січня

Нью-Джерсі - Аризона 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Рейнджерс - Торонто 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)

Анахайм - Колорадо 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

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