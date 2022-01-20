Рейнджерс розгромив Торонто. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 січня
Нью-Джерсі - Аризона 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Рейнджерс - Торонто 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
Анахайм - Колорадо 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
|№
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|Лінк
|1
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|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 січня
Нью-Джерсі - Аризона 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Рейнджерс - Торонто 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
Анахайм - Колорадо 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)