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Кременчук дозаявив гравця збірної України

Сьогодні 13:26 122 0
Матусевич продовжить кар'єру у кременчуцькому клубі
Кременчук дозаявив гравця збірної України
#Кременчук, #Матусевич

Джерело - ФХУ.

Кременчук дозаявив для участі в чемпіонаті УХЛ 20-річного оборонця національної збірної України Дениса Матусевича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кременчук - рідне місто Дениса, але за однойменну команду він ніколи не грав. На юнацькому рівні Матусевич виступав за херсонський Дніпро і став чемпіоном України-2017 серед команд, гравці яких не старші 16 років, а наступного року - срібним призером національного чемпіонату U-20.

В лавах щук Денис у сезоні-2018/2019 дебютував в Українській хокейній лізі, став з командою у цьому сезоні срібним призером, а загалом провів за основу Дніпра у 2018-2021 роках 128 матчів, закинув 7 шайб і віддав 10 передач. Новий сезон Матусевич розпочав у складі Маріуполя, за який у 19-ти матчах закинув 2 шайби і віддав 3 передачі.

Вдала гра Дениса у внутрішньому чемпіонаті дозволила хокеїсту отримати виклик до національної збірної України. Матусевич отримував виклики як на травневі, так і на листопадові та грудневі збори і їздив з командою на Beat Covid Tournament до Любляни, Меморіал Тамаша Шаркозі до Будапешта і Різдвяний кубок до Битома.

Крім цього, Кременчук попрощався з російськими оборонцями Семеном Богачонком і Павлом Нікуліним.

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