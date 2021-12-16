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Суперліга вимагає реорганізувати ФХУ

Сьогодні 15:55 81 0
Суперліга звернулася із заявою до НОК України та міністра Молоді та спорту
Суперліга вимагає реорганізувати ФХУ
#ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Клуби-учасники хокейної суперліги України вимагають припинити незаконні дії Федерації хокею України.

Про це йдеться в заяві суперліги до президента НОК України Сергія Бубки та до міністра молоді та спорту Гутцайта.

"Федерація хокею України на своєму сайті розповсюдила заяву, в якій члени Ради ФХУ спочатку назвали чемпіонат Суперліги "аматорським" та "не вимагає будь-якої реакції", а потім назвали всіх причетних до проведення Суперліги осіб такими, що порушують статутні норми та регламентні документи Федерації хокею України, та закликали Дисциплінарний комітет ФХУ застосувати дисциплінарні санкції.

Цей заклик повністю суперечить нормам права та здоровому глузду. Адже клуби, а також хокеїсти, тренери та арбітри, які виступають у Суперлізі, не є членами Федерації хокею України, а отже, не зобов'язані дотримуватися будь-яких правил, встановлених третіми організаціями. Статут ФХУ забороняє брати участь у змаганнях, що проводяться не під егідою організації, лише своїм членам.

Враховуючи це, а також грубе порушення норм господарського та кримінального права окремими посадовими особами Федерації хокею України та попередні протизаконні дії з боку ФХУ, на адресу Президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки та Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта було направлено проханням вжити заходів щодо дій Федерації хокею України, а також сприяти у проведенні реорганізації нинішньої ФХУ у громадський союз із подальшими демократичними виборами на всіх рівнях.

Зазначимо, що Хокейна Суперліга України готова захистити гравців, тренерів, суддів та інших спеціалістів як в українських судах, так і у Спортивному суді у Лозанні", - йдеться в заяві.

Раніше, ФХУ не визнає чемпіонат хокейної Суперліги.

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