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Результати матчів НХЛ
Вегас обіграв Бостон, Тампа дотиснула Лос-Анджелес. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 грудня

Бостон – Вегас 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Флорида – Оттава 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)

Філадельфія – Нью-Джерсі 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Піттсбург – Монреаль 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Даллас – Сент-Луїс 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Вінніпег – Баффало 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Детройт – Айлендерс 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Тампа-Бей - Лос-Анджелес ОТ 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Колорадо – Рейнджерс 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Едмонтон – Торонто 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Ванкувер – Колумбус 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Сан-Хосе – Сіетл 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

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