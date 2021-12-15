Вегас обіграв Бостон, Тампа дотиснула Лос-Анджелес. Результати матчів НХЛ

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 грудня
Бостон – Вегас 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
Флорида – Оттава 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)
Філадельфія – Нью-Джерсі 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Піттсбург – Монреаль 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Даллас – Сент-Луїс 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Вінніпег – Баффало 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Детройт – Айлендерс 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Тампа-Бей - Лос-Анджелес ОТ 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Колорадо – Рейнджерс 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Едмонтон – Торонто 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Ванкувер – Колумбус 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Сан-Хосе – Сіетл 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)