Матчі Калгарі в НХЛ перенесено через коронавірус

До ковід-протоколу потрапив один співробітник клубу, а також хокеїсти

Джерело - офіційний сайт НХЛ.

Три матчі Калгарі в рамках регулярного сезону НХЛ були перенесені через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До ковід-протоколу потрапив один співробітник клубу, а також хокеїсти Микита Задоров, Еліас Ліндхольм, Ендрю Манджіпані, Бред Річардсон, Адам Ружичка та Кріс Таньов.

Таким чином, Флеймс не зможуть зіграти проти Чикаго та Нашвілла на виїзді, а також проти Торонто - на домашній арені.

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Калгарі став третьою командою цього сезону, ігри якої будуть перенесені через коронавірус. Раніше в подібну ситуацію потрапляли два клуби ліги - Оттава та Айлендерс.