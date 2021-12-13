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Старий, добрий хокей: у Києві вшанували видатного майстра

Вчора 23:28 238 0
Старий, добрий хокей: у Києві вшанували видатного майстра

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в столиці України на ковзанці Шалетт за підтримки компанії Parimatch відбувся матч пам'яті видатного українського хокеїста та тренера - Вадима Андреєва, на честь 70-річчя з дня його народження.

Ветерани українського хокею зійшлися на льоду проти ХК ШВМС, який бере участь у чемпіонаті КАХЛ. Гра зібрала чимало любителів хокею, які отримали справжнє задоволення від матчу та спілкування.

Перед грою усі присутні вшанували пам'ять майстра хвилиною мовчання, після чого оплексами привітали велику родину Андреєва та згадали основні віхи життя майстра.

А символічне вкидання перед грою зробив онук хокеїста.

За законами жанру - результат у цій грі був неважливим. Хокеїсти отримували задоволення від гри, а вболівальники - від перегляду. Сама ж гра (3 періоди по 15 хв) завершилась результативною нічиєю - 4:4, а останню, рятівну шайбу за білих закинув син Андреєва - Андрій.

Найцікавіший епізод з точки зору хокею трапився в третьому періоді, коли гравці влаштували бійку, який же хокейний матч без неї - судді втрутились лише тоді, коли "тафгаї" попадали на лід.

Забіяки відправились на лаву для оштрафованих, а обидві команди виконали по буліту.

ХК ШВСМ (чорні) 4:4 ХК ШВСМ (білі) (0:1, 0:2, 4:4)
0:1 Кріс Джеффей (08:15)
0:2 Кріс Джеффей (26:08)
0:3 Руслан Астахов (32:00)
1:3 Віктор Гончаренко (34:41)
2:3 Василь Василенко (39:50)
3:3 Андрій Іщенко (39:52)
3:4 Анатолій Зоров (40:00)
4:4 Андрій Андрєєв (44:30).

Після завершення гри онуки Володимира Андреєва подарували пам'ятні шайби усім учасникам матчу, після чого було зрорблемене спільне фото.

Володимир Володимирович Андреєв (4 грудня 1951 - 4 січня 2011) — український хокеїст, захисник, тренер. Один із найрезультативніших захисників Радянського хокею.

Виступав за команди:

1970-1971 рр. — "Кристал" (Електросталь)
1971-1972 рр. — "Хімік" (Ленінград)
1972-1974 рр. — СКА МВО (Калінін)
1974-1976 рр. — "Іжсталь" (Іжевськ)
1976-1982 рр. — "Сокіл" (Київ), 1978-1980 рр. – капітан команди
Кар'єра тренера:
1982-1983 — тренер "Іжорець" (Ленінград)
1985-1987 — Головний тренер "ШВСМ" (Київ)
1989-1990 — Тренер "Кристал" (Саратов)
1990-1991 — Тренер "Металург" (Череповець)
1991-1992 — Головний тренер "Кристал" (Електросталь)
1995-1999 — Головний тренер "Нафтохімік" (Нижньокамськ)
1999-2000 — Головний тренер ХК "Вороніж" (Вороніж)
2003-2004 — Тренер національної збірної Болгарії
2005-2006 — Головний тренер "Дніпровські вовки" (Дніпропетровськ).

Фото: Денис Носов, Чемпіон.

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