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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
12 грудня
Оттава – Тампа-Бей 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Торонто – Чикаго 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Піттсбург – Анагайм 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Баффало – Вашингтон 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Сент-Луїс – Монреаль 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Айлендерс – Нью-Джерсі 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Арізона – Філадельфія 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Едмонтон – Кароліна 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Калгарі – Бостон 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Сіетл – Коламбус 4:5 (0:0, 1:4, 3:0, 0:1)
Сан-Хосе – Даллас 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Міннесота 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)