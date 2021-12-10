Тампа переграла Торонто, Монреаль поступився Чикаго. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
10 грудня
Колумбус – Анахайм 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, ОТ – 0:0, Б – 1:2)
Монреаль – Чикаго 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Торонто - Тампа-Бей 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Айлендерс – Нешвілл 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Сент-Луїс – Детройт 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Калгарі – Кароліна – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, ОТ – 0:1)
Едмонтон – Бостон 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Сіетл - Вінніпег 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Лос-Анджелес – Даллас 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Сан-Хосе – Міннесота 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)