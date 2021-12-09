Бубка зробив урочисте вкидання шайби у першому матчі української хокейної Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Президент НОК Сергій Бубка зробив урочисте вкидання на першому матчі хокейної Суперліги України між Краматорськом та Донбасом.
Бубка відвідав Краматорськ із візитом, де зустрівся з почесним президентом ХК Донбас Борисом Колесніковим та обговорив питання подальшого розвитку хокею в країні. Також президент НОК зробив урочисте вкидання на першому матчі хокейної Суперліги.
Бубка зазначив, що збирається ініціювати зустріч між представниками ФХУ та хокейних клубів. А також президент НОК спільно з Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом планує провести зустріч із керівництвом Федерації хокею України.
Раніше, Донбас та ще три клуби звернулися до НОК та Міністерства спорту України.