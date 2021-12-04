Сокіл поступився Дніпру, Кременчук переграв Рулав Одд. Результати матчів УХЛ

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Відбулися матч регулярного чемпіонату УХЛ.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
23 тур, 04 грудня
Дніпро (Херсон) – Сокіл 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Шайби: 1:0 – Дворник (Кардашов, Тищенко), 16:57. 2:0 – Зайцев (Попов, Хамматов), 39:52. 2:1 – Міхнов (Рубан, Кузьменко), 53:35
Кременчук - Рулав Одд 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Шайби: 05:34 Серанов - 1:0, 06:26 Богачонок - 2:0, 15:07 Рибницький - 2:1, 26:21 Жигалов - 2:2, 27:36 Баснєв - 3:2, 30:33 Ворона - 4:2, 39:52 Маландін - 5:2
Раніше, Кременчук переграв Сокіл.