Сокіл підсилився двома нападниками

Джерело - Чемпіон.
Сокіл підписав двох нападників перед рестартом чемпіонату УХЛ.
Гравцями столичної команди стали 24-річний українець Євген Фадєєв та 30-річний росіянин Артем Томілін.
Фадєєв раніше виступав лише в американських лігах. Новий сезон Євген починав у системі клубу SPHL Fayetteville Marksmen.
Томілін грав у різних командах ВХЛ та КХЛ. Останньою командою форварда була Лада Тольятті із ВХЛ.
Рестарт чемпіонату України призначено на четвер, 2 грудня.
Раніше, став відомий п'ятий учасник УХЛ.