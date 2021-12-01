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Сокіл підсилився двома нападниками

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Сокіл підсилився двома нападниками
#Сокіл, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сокіл підписав двох нападників перед рестартом чемпіонату УХЛ.

Гравцями столичної команди стали 24-річний українець Євген Фадєєв та 30-річний росіянин Артем Томілін.

Фадєєв раніше виступав лише в американських лігах. Новий сезон Євген починав у системі клубу SPHL Fayetteville Marksmen.

Томілін грав у різних командах ВХЛ та КХЛ. Останньою командою форварда була Лада Тольятті із ВХЛ.

Рестарт чемпіонату України призначено на четвер, 2 грудня.

Раніше, став відомий п'ятий учасник УХЛ.

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