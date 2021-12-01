ХК Сокіл відреагував на появу клубу з ідентичною назвою

ХК Сокіл Київ відреагував на чутки про появу в столиці команди з ідентичною назвою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наш клуб, бажаючи стрімкого розвитку українського хокею в усіх куточках держави загалом і місті Києві зокрема, сприйняв інформацію про те, що засновник компанії УкрДонІнвест Віталій Кропачов збирається створити професійну команду і розвивати поряд із нею дитячо-юнацьку школу з хокею і фігурного катання, з великим ентузіазмом. Бо чим більше конкурентоздатних колективів, чим більше діточок займатиметься нашим улюбленим видом спорту, тим швидше наш хокей повернеться на той рівень, на якому він знаходився ще 15 років тому. І тим цікавішим та привабливішим буде національний чемпіонат.

Поряд із тим, хочеться запитати пана Кропачова, чому нову команду він вирішив назвати саме Соколом? Адже такий клуб у Києві вже є. Його історія сягає коріннями далекого 1963 року. Дитячо-юнацька школа ХК Сокіл, яка фінансується з міського бюджету, є найбільшою та найуспішнішою в Україні.

Для чого повторюватися? Невже назвою Сокіл для українського хокею світ сходиться клином? Невже немає інших назв? Чому не назвати нову команду, наприклад, Вугликом? Враховуючи походження пана Кропачова, таке ймення виглядає ближчим і зрозумілішим.

Сокіл - клуб із 58-річною історією, в якій була пауза з 2014-го по 2020 роки. Але торік ми відродилися, отримали в своє розпорядження зареєстровані в 2008 році авторські права на назву "Сокіл". Тож не можемо збагнути, навіщо Віталієві Кропачову з перших кроків у хокеї створювати конфлікту ситуацію?", - йдеться в заяві.