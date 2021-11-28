Варламов: У судах перебувають позови про незаконне входження ФХУ до складу УХЛ

Гендиректор Хокейної Суперліги розповів про втручання Федерації

Джерело - Хокейна Суперліга України.

Федерації хокею України перевищує повноваження та регулярно загрожує особам, пов'язаним з розвитком хокею в Україні.

Про це заявив Генеральний директор Хокейної Суперліги України Сергій Варламов.

"Нам стало відомо, що президент ФХУ Георгій Зубко, виконавчий директор Олександра Слатвицька, а також головний спеціаліст національних змагань Юрій Кириченко чинять тиск на керівників хокейних навчальних закладів та ДЮСШ, намагаючись нав'язати свою позицію та погрожуючи відстороненням від роботи", - заявив функціонер.

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"Нагадуємо всім представникам Федерації, що подібна перешкода професійній діяльності, загрозі та залякуванню – це грубе порушення трудового законодавства України. Воно тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність".

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"У судах вже перебувають позови про незаконне входження ФХУ до складу засновників УХЛ, а також про порушення трудового законодавства України щодо усунення хокеїстів від участі в національних змаганнях", - сказав Варламов.

Нагадаємо, Донбас та Краматорськ зняті з чемпіонату України.