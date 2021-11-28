Один із найсильніших хокеїстів України продовжить кар'єру у Словаччині

Віталій Лялька підписав однорічну угоду з Прешовим

Джерело - Хокейна Суперліга України.

Екс-форвард ХК Донбас Віталій Лялька продовжить кар'єру в чемпіонаті Словаччини у команді Прешов.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Хокейної Суперліги України.

Зазначається, що угода між гравцем і клубом розрахована на один рік.

Нова команда українця у найсильнішому національному дивізіоні Словаччини розташовується на шостій сходинці з вісьмома перемогами та десятьма поразками.

Як відомо, Віталій Лялька розпочав виступи у системі ХК Донбас у сезоні 2013/14, захищаючи кольори команди Молода Гвардія. У складі основної команди Донбасу форвард виступав починаючи з сезону 2016/17, чотири рази ставав чемпіоном України. Загалом Лялька провів за основу донеччан 212 матчів, набравши 299 очок (146+153).

Нагадаємо, президент Федерації хокею України Георгій Зубко хоче покарати всіх, хто буде причетний до новоствореної Суперліги.