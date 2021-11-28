Колорадо розгромив Нашвілл, Вегас програв Едмонтону. Результати матчів НХЛ

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#Вегас, #Флорида, #Даллас, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 9 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
28 листопада

Флорида - Сіетл 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Вегас - Едмонтон 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Детройт - Баффало 3:2 ОВ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Лос-Анджелес - Оттава 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Піттсбург - Монреаль 3:6 (0:1, 0:1, 3:5)

Аризона - Даллас 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Сент-Луїс - Колумбус 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

Колорадо - Нашвілл 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Калгарі - Вінніпег 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Нагадаємо, Рейнджерс обіграли Бостон, Чикаго дотиснув Сент-Луїс у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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