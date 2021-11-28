Колорадо розгромив Нашвілл, Вегас програв Едмонтону. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 9 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
28 листопада
Флорида - Сіетл 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Вегас - Едмонтон 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Детройт - Баффало 3:2 ОВ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Лос-Анджелес - Оттава 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Піттсбург - Монреаль 3:6 (0:1, 0:1, 3:5)
Аризона - Даллас 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Сент-Луїс - Колумбус 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)
Колорадо - Нашвілл 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Калгарі - Вінніпег 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Нагадаємо, Рейнджерс обіграли Бостон, Чикаго дотиснув Сент-Луїс у регулярному чемпіонаті НХЛ.