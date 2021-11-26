Донбас та ще шість клубів організувати нову лігу

В Україні з'явиться новий хокейний чемпіонат

Хокейний клуб Донбас, якого разом із ХК Краматорськ виключили з цьогорічного чемпіонату України з хокею під егідою Української хокейної ліги, разом із шістьма клубами організовує нову лігу та новий чемпіонат країни.

Про це розповів почесний президент Донбасу Борис Колесніков.

Клубам Динамо (Харків) та Кременчук також запропонували увійти до складу засновників.

"(Виключені) клуби не дивитимуться на дії Федерації, склавши руки. Досягнуто домовленості про нову лігу з шістьма клубами, чемпіонат якої планується розпочати 8-9 грудня", – відзначив Колесніков.

Колесніков заявив, що він виключає будь-які переговори, "поки не упорядкують Федерацію і не оберуть демократично керівника".

Нагадаємо, Донбас та Краматорськ зняті з чемпіонату України.