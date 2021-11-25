Джерело - Чемпіон.
У рамках регулярного чемпіонату НХЛ відбулося 14 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 листопада
Вашингтон – Монреаль 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Піттсбург – Ванкувер 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Нью-Джерсі – Міннесота 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)
Флорида – Філадельфія 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Коламбус – Вінніпег 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Баффало – Бостон 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)
Айлендерс – Рейнджерс 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Детройт – Сент-Луїс 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Нашвілл – Вегас 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Колорадо – Анагайм 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Арізона – Едмонтон 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Сіетл – Кароліна 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Торонто 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)
Сан-Хосе – Оттава 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)