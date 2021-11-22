Сокіл - Кременчук 2:4. Огляд матчу

Огляд матчу Сокіл - Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Сокіл вдома поступився Кременчуку.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

19 тур, 22 листопада

Сокіл - Кременчук 2:4 (0:0; 2:0; 0:4)

Шайби: 1:0 Павленко (Сисак, Андрущенко – більш.), 28:01. 2:0 Гончаренко (Давидов, Симчук), 32:16. 2:1 Гриценко (Грицьких, Савченко – більш.), 41:33. 2:2 Григорян (Гриценко), 43:49. 2:3 Кошелєв (Серанов, Горлушко), 50:08. 2:4 Коробов (Денискін, Дубінін - більш.), 56:58.

Раніше, Краматорськ вдома здолав Білий Барс у 18 турі УХЛ.