ФХУ пригрозила Донбасу та Краматорську автоматичним виключенням з УХЛ

Клубам дали ще один шанс

Федерація хокею України може автоматично виключити Донбас та Краматорськ з УХЛ, якщо клуби ще раз задіють дискваліфікованих гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

На засіданні Дисциплінарного комітету ФХУ було вирішено не виключати клуби Донбас та Краматорськ з УХЛ.

Обидва клуби по два рази порушили регламент та задіяли дискваліфікованих гравців у своїх матчах, що має призвести до зняття клубів.

Однак ФХУ наголосила, що дає клубам ще один шанс. У разі, якщо в наступному матчі Донбасу та Краматорська (грають між собою у вівторок) знову будуть задіяні дискваліфіковані, команди автоматично виключать з УХЛ.

Раніше, Донбас отримав технічну поразку за матч проти Кременчука.