Дніпро в овертаймі дотиснув Білий Барс у 12 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі УХЛ Дніпро обіграло Білий Барс.
Матч завершився перемогою Дніпра в овертаймі, вирішальний кидок вдався Целегородцеву.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
11 тур, 18 жовтня
Дніпро - Білий Барс 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайби: 0:1 - 31:13 Бородай (Качан), 0:2 - 37:33 Дахновський (Грицюк), 1:2 - 47:57 Целогородцев (Хамматов, Алдамжаров), 2:2 - 56:19 Савріцкій (Кирющенков Дворнік), 3:2 - 63:42 Целогородцев (Кирющенков, Ратушний)
Раніше, Краматорськ декласував Білий Барс.