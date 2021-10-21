Колишній гравець Донбасу продовжить кар'єру у Ніцці

Ногачев спробує побудувати кар'єру у Франції

Джерело - УХЛ.

Захисник Євген Ногачев продовжить кар'єру у французькій Ніцці, яка виступає в першому дивізіоні французького чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Ногачев розпочинав сезон в Донбасі - в Лізі чемпіонів захисник зіграв 4 матчі, які не відзначившись набраними очками.

За Ніццу гравець буде виступати під 30 номером. На цей час команда знаходиться на 10 рядку таблиці. Зіграти перший матч за команду захисник може вже в п'ятницю проти Бріансона.

Нагадаємо, Донбас розібрався з Дніпром в 11 турі УХЛ.