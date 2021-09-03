Команда з Данії святкувала перемогу у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, відбувся матч першого туру групи G хокейної Ліги чемпіонів, в якому грали Донбас та Рунгстед (Данія).

У першому періоді українська команда вийшла вперед. Далі гості змогли не лише зрівняти рахунок, але і вести - 2:1. За шість хвилин до завершення основного часу Пересунько зрівняв рахунок. В овертаймі не було закинутих шайб. У серії булітів переміг Рунгстед - 2:0

5 вересня Донбас зіграє з французькою командою Руан. Початок матчу о 17:00.

Ліга чемпіонів

Група G

1 тур, 3 вересня

Донбас (Україна) - Рунгстед (Данія) 2:3 (бул. 0:2) (1:0, 0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - 17:07 Медведєв, 1:1 - 33:23 Андерсон, 1:2 - 47:51 Грен, 2:2 - 54:48 Пересунько