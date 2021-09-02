Білий Барс подав заявку на участь в УХЛ сезону 2021/22

Джерело - УХЛ.
Білоцерківський Білий Барс подав заявку на участь в розіграші шостого сезону чемпіонату Української хокейної ліги.
Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
Нагадаємо, що в регулярному чемпіонаті минулого сезону 2020/21 білоцерківці зайняли 7 рядок в турнірній таблиці, закинувши 86 шайб і набравши 24 очка. У плей-оф команда завершила свої виступи на стадії чвертьфіналу, поступившись Кременчук.
Шостий сезон Українкою хокейної ліги стартує 17 вересня - в першому матчі сезону за Кубок Відкриття зійдуться Донбас і Сокіл.
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