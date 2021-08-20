Легендарний воротар Рейнджерс оголосив про завершення кар'єри

Лундквіст відіграв 15 років на рівні НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Легендарний воротар Нью-Йорк Рейнджерс Генрік Лундквіст вирішив завершити кар'єру професійного хокеїста.

Про це повідомляє сам Лундквіст.

Швед відіграв 15 сезонів в НХЛ і визнавався кращим воротарем ліги в сезоні 2011-12. Генрік - п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

Лундквіст покинув Нью-Йорк у вересні минулого року, підписавши контракт з Вашингтоном. У формі Кепіталс воротар не провів жодного матчу через операцію на серці.

Лундквіст займає шосте місце за кількістю перемог в історії НХЛ (459). У 2006 році швед виграв золоту медаль Олімпійських ігор, в 2017 році - чемпіонат світу.