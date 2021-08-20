Донбас здобув другу перемогу на турнірі у Словаччині

Команда Мікульчика готується до старту в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донбас здобув другу перемогу на передсезонному Меморіалі Павла Забойніка в Словаччині, обігравши місцеву Банська Бистриця - 4:1.

У складі чемпіона України забивали Олександр Пересунько, Віталій Лялька, Олег Шишлянніков і Віктор Туркін.

Вчора команда Павла Мікульчик стартувала на турнірі з перемоги над юнацькою збірною Словаччини (6:3).

Новий сезон в чемпіонаті Української хокейної ліги розпочнеться 17 вересня. 3 вересня донецький клуб стартує в Лізі чемпіонів з матчу проти данського Рінгстеді.

Меморіал Павла Забойніка

20 серпня, 2 тур

Донбас (Україна) - Банська Бистриця (Словаччина) 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Нагадаємо, Донбас підписав російського нападника.