Брати Міхнови знову зустрінуться на льоду

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл проведе передсезонний спаринг зі жлобинським Металургом.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Товариський матч відбудеться 19 серпня у Білорусі. Початок поєдинку - о 18:30. На льоду зустрінуться брати Міхнови: Олексій представляє Металург, а Андрій грає за Сокіл.

Нагадаємо, що київський клуб раніше вже провів два товариські матчі проти Кременчука - в першому поєдинку перемогу святкувало кременчужани, а в другому колектив Шафаренка взяв реванш. Металург встиг зіграти з Юністю і Могилевом.