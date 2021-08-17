Джерело - УХЛ.
Київський Сокіл проведе передсезонний спаринг зі жлобинським Металургом.
Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
Товариський матч відбудеться 19 серпня у Білорусі. Початок поєдинку - о 18:30. На льоду зустрінуться брати Міхнови: Олексій представляє Металург, а Андрій грає за Сокіл.
Нагадаємо, що київський клуб раніше вже провів два товариські матчі проти Кременчука - в першому поєдинку перемогу святкувало кременчужани, а в другому колектив Шафаренка взяв реванш. Металург встиг зіграти з Юністю і Могилевом.