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Російський хокеїст хоче прийняти українське громадянство

Сьогодні 08:08 816 0
Платонов бажає виступати за збірну України
Російський хокеїст хоче прийняти українське громадянство
#Платонов, #Сокіл

Джерело - sport.ua.

24-річний російський захисник київського Сокола Олексій Платонов готовий прийняти українське громадянство і виступати за збірну України.

Про це заявив сам хокеїст.

"Думаю, це питання вирішиться найближчим часом. Звичайно, український хокей зараз далеко не на тому рівні, що російський. Але розвиток тут помітний. Інша справа, що я ще не до кінця визначився з тим форматом, в якому хочу розвиватися. Нічого, обговоримо всі деталі і досягнемо порозуміння. Раніше виступав за юнацьку і юніорську збірні Росії. Спортивне громадянство можна змінювати після того, як виступав за національну команду не менше трьох років. У мене вже цей проміжок пройшов.

Буде приємно бути до України ближче. Київ - шикарне місто. Коли під час відпустки повертався в Росію, друзі запитували про мої враження про життя в Україні. Не обійшлося і без питань політичного забарвлення. Але я і так завжди ставився до України по-особливому, адже мій тато за часів СРСР народився у Запоріжжі. Тому розповідав друзям, як красиво і чисто в Києві. Точне визначення української столиці - душевне місто. Мені дуже подобається, як доброзичливо тут люди спілкуються. Це стосується і атмосфери всередині команди, і вражень від життя поза спортом", - зазначив Платонов.

Платонов виступав за збірні Росії U-17 (2013-2014) і U-18 (2014-2015).

Нагадаємо, київський Сокіл вийшов з відпустки.

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