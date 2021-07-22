Форвард Крижаних Вовків поповнив склад ХК Алмати

Панков продовжить кар'єру в Казахстані

Джерело - УХЛ.

Нападник Олександр Панков підписав контракт з ХК Алмати.

Про це повідомляє Шайба.kz.

Сезон 2020/21 форвард відіграв в Крижаних Вовках, де тривалий час був капітаном команди - в 38 матчах Панков набрав 34 (14+20) очки при показнику корисності -16. Вихованець Салават Юлаєв провів 8 сезонів в КХЛ, крім рідного клубу виступав також в Автомобілісті, Ак Барсі, Тракторі та Витязі. Всього в 260 матчах в КХЛ Панков набрав 72 (47+25) очки. У 156 матчах Вищої хокейної ліги нападник відзначився 79 (38+41) результативними балами. У 2011 році з Салават Юлаєвом Олександр Панков ставав володарем Кубка Гагаріна, а сезоном пізніше виграв Кубок Братина з Торосом.

Раніше, захисник Донбасу перейшов до ХК Алмати.