 Форвард Крижаних Вовків поповнив склад ХК Алмати | Хокей | Champion.com.ua
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Форвард Крижаних Вовків поповнив склад ХК Алмати

Вчора 22:56 214 0
Панков продовжить кар'єру в Казахстані
Форвард Крижаних Вовків поповнив склад ХК Алмати
#Крижані Вовки, #Панков

Джерело - УХЛ.

Нападник Олександр Панков підписав контракт з ХК Алмати. 

Про це повідомляє Шайба.kz.

Сезон 2020/21 форвард відіграв в Крижаних Вовках, де тривалий час був капітаном команди - в 38 матчах Панков набрав 34 (14+20) очки при показнику корисності -16. Вихованець Салават Юлаєв провів 8 сезонів в КХЛ, крім рідного клубу виступав також в Автомобілісті, Ак Барсі, Тракторі та Витязі. Всього в 260 матчах в КХЛ Панков набрав 72 (47+25) очки. У 156 матчах Вищої хокейної ліги нападник відзначився 79 (38+41) результативними балами. У 2011 році з Салават Юлаєвом Олександр Панков ставав володарем Кубка Гагаріна, а сезоном пізніше виграв Кубок Братина з Торосом. 

Раніше, захисник Донбасу перейшов до ХК Алмати.

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