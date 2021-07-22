 НХЛ запланувала перерву на час зимової Олімпіади-2022 | Хокей | Champion.com.ua
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НХЛ запланувала перерву на час зимової Олімпіади-2022

Сьогодні 19:41 168 0
Щодо допуску гравців рішення поки немає
НХЛ запланувала перерву на час зимової Олімпіади-2022
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

НХЛ запланувала перерву на час проведення Олімпіади з 5 по 22 лютого 2022 року.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, що після пропуску Олімпійських ігор в Пхенчхані у 2018 році НХЛ погодилася дозволити своїм гравцям повернутися на Олімпійські ігри у 2022 і 2026 роках в рамках чотирирічного продовження колективної угоди, яку вони уклали з Асоціацією гравців НХЛ минулого літа.

Але ця угода не гарантувала, що гравці НХЛ представлятимуть свої країни на зимових Іграх. Лізі все ще потрібно залагодити проблеми з Міжнародним олімпійським комітетом, які, як запевняла НХЛ, завадили їм відпустити гравців у 2018 році.

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