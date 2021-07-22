Захисник Піттсбурга завершив кар'єру в НХЛ

Всього в НХЛ Яннік зіграв 499 матчів і набрав 94 очки

Джерело - Чемпіон.

Захисник ХК Піттсбург Пінгвінз Яннік Вебер завершив кар'єру хокеїста.

Про це повідомляє Асоціація гравців Національної хокейної ліги.

До переходу в Піттсбург в січні 2021 року швейцарець чотири сезони виступав за Нешвілл Предаторз. У сезоні-2019/2020 Вебер взяв участь в 41 зустрічі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, закинув одну шайбу і віддав дві результативні передачі при показнику корисності -1.

У минулому сезоні захисник провів два матчі в складі Пінгвінз. Всього в НХЛ Яннік зіграв 499 матчів і набрав 94 очки: закинув 28 шайб і віддав 66 результативних передач.

За підсумками минулого сезону Піттсбург посів перше місце в таблиці Східної конференції і вийшов у плей-оф, де в першому раунді поступився Нью-Йорк Айлендерс.