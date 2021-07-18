Білий Барс продовжив контракти з Будьком та Качаном

Білоцерківці зберегли в складі ще двох хокеїстів

Джерело - УХЛ.

Білий Барс продовжив контракти із захисником Кирилом Будьком і форвардом Юрієм Качаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Кирило Будько провів 42 матчі в регулярній першості у складі Білого Барса, в яких віддав 1 результативну передачу.

Юрій Качан в 33 матчах регулярного сезону і 2 іграх плей-офф закинув 4 шайби і віддав 4 результативні передачі.

Раніше, Білий Барс продовжив контракти з воротарями Василем Полгородником і Ярославом Сулимою, а також з форвардом Артемом Грабовецьким.