Вегас зрівняв рахунок в серії з Монреалем у плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі півфінальної серії Вегас в овертаймі вирвав перемогу над Монреалем і зрівняв рахунок в серії.

НХЛ - Плей-оф

21 червня

Монреаль - Вегас - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, ОТ - 0:1)

Рахунок в серії: 2:2.