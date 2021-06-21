Вегас зрівняв рахунок в серії з Монреалем у плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У четвертому матчі півфінальної серії Вегас в овертаймі вирвав перемогу над Монреалем і зрівняв рахунок в серії.
НХЛ - Плей-оф
21 червня
Монреаль - Вегас - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, ОТ - 0:1)
Рахунок в серії: 2:2.
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Джерело - Чемпіон.
У четвертому матчі півфінальної серії Вегас в овертаймі вирвав перемогу над Монреалем і зрівняв рахунок в серії.
Монреаль - Вегас - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, ОТ - 0:1)
Рахунок в серії: 2:2.